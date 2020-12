Neue Gerechtigkeitsdebatte : Die Willkür beim Corona-Bonus

Ärzte und Pflegepersonal besprechen sich in der zentralen Notaufnahme des Uniklinikums Essen. Das Haus hat sich speziell auf Patienten eingestellt, die am Coronavirus erkrankt sind. Foto: dpa/Marcel Kusch

Analyse Düsseldorf Die Kriterien, nach denen eine Prämie für besonders belastete Arbeitnehmer bezahlt wird, sind nicht sonderlich transparent. Große Unternehmen und der öffentliche Dienst sind spendabel, kleinere Firmen eher knausrig. Und das Studierendenwerk zahlt eine Zulage, obwohl sich fast alle Beschäftigten in Kurzarbeit befinden.

Die Corona-Krise verlangt vielen Menschen große Belastungen und Einschnitte ab. Die Pflegekräfte und das medizinische Personal arbeiten derzeit mal wieder an der Belastungsgrenze – und darüber hinaus. Kassiererinnen und Sicherheitskräfte in Supermärkten müssen den Ansturm von Kunden meistern, die sich obendrein nicht immer an alle Corona-Regeln halten. Mitarbeiter des Ordnungsamts patrouillieren durch Fußgängerzonen und haben oft mit renitenten Maskenverweigerern zu tun. Klar, dass diese Berufsgruppen in der Corona-Pandemie eine Extrazahlung verdienen. Doch so klar ist die Sache nicht. Es gibt weder eindeutige Kriterien, noch differenzierte Anforderungen, die über den Corona-Bonus entscheiden. Oft ist es so, dass die einen die Prämie erhalten, die anderen nicht. Die Gründe dafür bleiben im Dunkeln.

Im Frühjahr war das Feld noch übersichtlich. Da gab es nach vielen Diskussionen einen steuerfreien Bonus von 1500 Euro für Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen sowie in Kliniken. Allerdings auch damals längst nicht für alle. Insbesondere die Krankenhäuser mussten eine Mindestzahl an Covid-Patienten aufweisen, um ihre besondere Belastung nachzuweisen. Im Rhein-Kreis Neuss etwa erfüllte kein Krankenhaus die Voraussetzungen, um bezugsberechtigt zu sein. Das Johanna-Etienne-Krankenhaus in Neuss, das dem katholischen Träger St. Augustinus Gruppe gehört, hatte nicht genügend Fälle und ging prompt leer aus. Auch die Uniklinik Gießen, ein großes Haus, erfüllte die Voraussetzungen nicht und konnte seinen Helfern trotz schwerer Covid-Fälle keinen Bonus auszahlen.

Trotz dieser Unterschiede lagen für die Gewährung der Prämie mit der geforderten Mindestzahl an Covid-Patienten wenigstens eindeutige Voraussetzungen vor. Man muss angesichts der knappen Zeit den Gesundheitspolitikern im Bund zugute halten, dass eine solche Grenze festlegen mussten. Denn der Topf war mit 100 Millionen Euro nicht gerade üppig dotiert. Und die Finanzierung wäre fast am Streit zwischen Bundesregierung, Ländern und Krankenkassen gescheitert.

Inzwischen hatten die Arbeitgeber – öffentliche wie private – ausreichend Zeit, um ausgefeiltere Bedingungen festzulegen. Das gelang nicht. In der privaten Wirtschaft muss es den einzelnen Unternehmen überlassen bleiben, ob sie einen Bonus zahlen oder nicht. So rangen sich immerhin die Lidl-Gruppe und die zu ihr gehörende Kette Kaufland durch, den stark belasteten Angestellten der Discounter einen Bonus von 200 Euro zu zahlen. Jetzt zahlen auch die Konzerne Daimler, Adidas oder Vonovia, aber auch DHL, Amazon oder Aldi Süd im Logistik- und Discounterbereich ihren Mitarbeitern eine Prämie zwischen 300 und 1000 Euro aus. Der Gesetzgeber setzte einen zusätzlichen Anreiz, indem er Bonuszahlungen bis 1500 Euro steuerfrei stellte. Da wollten sich auch viele Handels- und Handwerksbetriebe nicht mehr zurückhalten und bedankten sich bei ihren Beschäftigten mit einer Einmalzahlung.

Seit nun die Zahl der Infektionen wieder kräftig ansteigt und neue Einschränkungen und Zusatzleistungen erfordert, hat die Debatte um Corona-Zuschläge an Fahrt aufgenommen. Den ersten großen Schritt machten die Tarifpartner des Bundes und der Kommunen bei den Verhandlungen, die Ende Oktober abgeschlossen waren. Dort gibt es zwar Hunderte verschiedene Berufe, vom Müllwerker über die Erzieherin bis zur Architektin im Stadtplanungsamt. Sie alle bekommen nun den Bonus als Dank, dass der öffentliche Dienst auch in Krisenzeiten funktioniert. Wenigverdiener (Entgeltgruppe 1 bis 8) erhalten 600 Euro, mittlere Einkommensbezieher (Gruppen 9 bis 12) 400 und selbst Gutverdiener (Gruppen 13 bis 15) noch 300 Euro.Ein Azubi bekommt 225 Euro, wenn er in einer Kommune ausgebildet wird. Im Bund muss er sich mit 200 Euro begnügen.

Die Beschäftigten der kommunalen Krankenhäuser dürfen sich also freuen. So zahlt das Rheinland-Klinikum in Neuss den Bonus aus. „Selbstverständlich gern“, wie eine Sprecherin erklärt. „Diese Verpflichtung erreicht die, die es wirklich verdient haben.“ Auch die privaten Sana-Kliniken halten sich an den öffentlichen Tarifvertrag. In Remscheid erhalten die Pflegekräfte den Bonus, nachdem sie schon im Frühjahr wegen der vielen Covid-Fälle bedacht wurden. In den Düsseldorfer Häusern wurden schon im Sommer 148.000 Euro an die Mitarbeiter ausgezahlt. Zusätzlich erhalten sie nun über den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes eine weitere Corona-Prämie von bis zu 600 Euro – „unabhängig davon, ob individuell eine besondere Belastung durch infizierte Patienten bestanden hat”, so eine Sprecherin. Auch die Universitätsklinik der Landeshauptstadt will mit dem Dezember-Gehalt Prämien an rund 850 Beschäftigte auszahlen, im Fördertopf stehen dafür gut 465.200 Euro bereit. Anders das Evangelische Krankenhaus Düsseldorf: Es ging bislang völlig leer aus. „Die Belastungsgrenzwerte für Auszahlungen sind für uns so wie für viele Krankenhäuser nicht nachvollziehbar”, sagt Klaus Peter Taschner vom Vorstand des Innenstadt-Krankenhauses. Zudem seien die Belastungen aktuell „in dieser zweiten Corona-Welle deutlich höher als im Frühjahr, wir arbeiten zurzeit an der absoluten Belastungsgrenze”, so Taschner. Für katholische Häuser berät derzeit die arbeitsrechtliche Bundeskommission der Caritas auf Bundesebene über eine ähnliche Prämie wie beim Tarifvertrag von Bund und Kommunen. Es kommt eben nicht darauf an, was man tut, sondern wo man es tut.

Der Bund hat auch für seine Beamten und Soldaten die Corona-Prämie des Tarifvertrags übernommen. Dagegen gehen die Bediensteten des Landes Nordrhein-Westfalen völlig leer aus. Kein Polizeibeamter, keine Krankenschwester in einer Landesklinik, kein Lehrer und keine Hochschulangestellte erhält einen Bonus. Ist die Arbeit im Bund und den Kommunen wirklich so viel härter in Corona-Zeiten als auf Landesebene?

Mehr Glück haben die Beschäftigten des Studierendenwerks, die Wohnräume für die akademische Jugend bereitstellen und Mensaessen ausgeben. Sie erhalten – obwohl auf Landesebene tätig – „im Nachgang zur Tarifrunde im öffentlichen Dienst“ eine Vereinbarung zur Anwendung beziehungsweise Auszahlung der Corona-Sonderzahlung, „weil die Corona-Sonderzahlung nicht automatisch gilt“, wie es im Schreiben der beiden Vorstände der Tarifgemeinschaft Studierendenwerke NRW, Carsten Walther und Jörg Lüken vom 16. November heißt. Es geht um die gleichen Summen wie beim Tarifvertrag von Bund und Kommunen.

Die besondere Belastung der Angestellten des Studierendenwerks liegt darin, dass nirgendwo sonst „ein so hoher Anteil der Bediensteten seit Monaten in Kurzarbeit ist“, wie es im Schreiben dort weiter heißt. Dabei stocken die Mensabetreiber das Kurzarbeitergeld anders als im öffentlichen Dienst nicht auf 95, sondern auf 100 Prozent auf, obwohl kein Studierender sich ein vergünstigtes Essen dort vor Ort abholen kann. Da muss er schon zu privaten Restaurants oder Imbissbuden gehen. Das Schreiben schließt mit den Worten: „Deshalb war es der Tarifgemeinschaft wichtig, die Regelung zur Corona-Sonderzahlung des öffentlichen Dienstes an die Gegebenheiten der Studierendenwerke anzupassen, auch um verantwortungsvoll mit den uns zur Verfügung gestellten Mittel aus Sozialbeiträgen der Studierenden und Landesmitteln umzugehen.“ Derzeit ist das Studierendenwerk bemüht, die Auszahlung zeitnah umzusetzen.

So ist es vom Zufall, vom Verhandlungsgeschick und von der Größe des Unternehmens abhängig, ob ein Beschäftigter für besondere Anstrengungen in der Corona-Pandemie belohnt wird. Selbst in Krankenhäusern und Pflegeheimen erhalten manche den Bonus, andere nicht, obwohl sie sich vermutlich gleich intensiv um die gefährdeten Alten und Pflegefälle kümmern. Der oberste Gesetzgeber, der Bundestag, hat die Prämie für die 4500 Beschäftigten der 709 Bundestagsabgeordneten beschlossen – als Ausgleich für die Corona-Härten. Das aufgeblähte Parlament wird in solchen Zeiten noch einmal teurer. Da passt es, dass der nordrhein-westfälische Landtag leer ausgeht. Denn für deren Beschäftigten findet sich derzeit wie auf Landesebene insgesamt keine wirkmächtige Lobbygruppe.