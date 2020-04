Sonderfraktionssitzung : Wenn die AfD ganz allein im Bundestag ist

Abgeordnete der AfD-Fraktion nehmen an einer Abstimmung im Bundestag teil (Archivbild). Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Obwohl bundesweit Kontaktbeschränkungen gelten, treffen sich mehrere Dutzend Politiker der AfD am Dienstag im Bundestag. Zu der geplanten Sonderfraktionssitzung haben sich bis Montagmittag 60 Abgeordnete angemeldet.

Das sagte AfD-Fraktionssprecher Christian Lüth auf Anfrage. Weitere zehn Abgeordnete wollten sich per Telefon zuschalten lassen. Der AfD-Fraktion gehören - nach dem Austritt mehrerer Mitglieder - noch 89 Abgeordnete an.

In Abstimmung mit der Bundestagsverwaltung werde die Fraktion einen großen Anhörungssaal im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus für ihre Sitzung nutzen. Dort könne der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Abgeordneten eingehalten werden, sagte Lüth. Ursprünglich war geplant gewesen, in zwei Räumen zu tagen, die per Videostream verbunden werden.