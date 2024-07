Wenn Abtreibungsgegner Schwangere bedrängen Gehsteigbelästigung soll künftig teuer werden

Wie häufig diese Protestaktionen vorkommen, ist unklar, da es keine belastbaren Zahlen gibt. Im Gesetzentwurf ist von einer Zunahme in den vergangenen Jahren die Rede. In größeren Städten wie Berlin oder Frankfurt am Main kam es immer wieder zu Gerichtsprozessen, weil Abtreibungsgegner gegen örtliche oder zeitliche Begrenzungen ihrer Demonstrationen klagten. Sie bekamen in der Regel Recht. Dem Berufsverband der Frauenärzte zufolge berichten Mitglieder neben den Gehsteigbelästigungen auch von „massiven digitalen Belästigungen“. Die Folge seien verunsicherte Patientinnen, eine angespannte Arbeitsatmosphäre und bei manchen der Entschluss, Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr anzubieten oder nicht publik zu machen.