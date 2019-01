Asylpolitik: Weniger Flüchtlinge kehren freiwillig zurück

Flüchtlinge in Freilassing an der Grenze zu Österreich – ein Bild aus dem Herbst 2015. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Berlin Von Januar bis Ende November 2018 nahmen gut 15.000 Menschen das Angebot in Anspruch – fast die Hälfte weniger als im ganzen Jahr 2017.

Die Zahl der Flüchtlinge, die über ein humanitäres Förderprogramm der Bundesregierung in ihre Heimat freiwillig zurückkehren, ist in den vergangenen drei Jahren deutlich gesunken. Die geht aus einer unserer Redaktion vorliegenden Auswertung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hervor. Von Januar bis Ende November 2018 nahmen nach Angaben des Bamf 15.089 Menschen das Angebot in Anspruch. Im gesamten Jahr 2017 zählte die Behörde 29.522 freiwillige Rückkehrer, 2016 waren es sogar 54.006 Personen, die ohne Zwang in ihr Heimatland zurückzogen.