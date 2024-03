Weltwassertag 2024 - „Wasser für den Frieden“ Die wichtigste Ressource der Welt als Waffe

„Kriege haben regelmäßig nachteilige Auswirkungen auf alle natürlichen Ressourcen, so auch auf die Wasserressourcen“, sagt Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt (UBA). So seien die Gewässer in Kriegen fast immer übermäßiger Verschmutzung ausgesetzt. „Die Wasserversorgungs- und die Abwasserentsorgungsinfrastruktur werden dabei zerstört, so dass die Versorgung häufig gefährdet oder ganz unterbrochen ist und Abwässer ungeklärt in die Gewässer gelangen“, so Rechenberg.