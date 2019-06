Kostenpflichtiger Inhalt: Weltraumstrategie der Nato : Der Krieg der Sterne rückt näher

Die Grafik zeigt, wie dicht Satelliten die Erde umspannen. Foto: thinkstock / NicoElNino

Berlin Zum ersten Mal befasst sich die Nato mit einer Weltraumstrategie. Sie will Informationen über das Ausmaß der Bedrohung sammeln und könnte in einem zweiten Schritt das Nato-Einsatzgebiet auf das All ausweiten.