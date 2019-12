Weltklimakonferenz : Klimaschädliche Weltklimakonferenz

Berlin Zwei Wochen haben Vertreter von fast 200 Staaten in Madrid verhandelt - und sind über Stillstand nicht hinausgekommen. Ein schlechter ökologischer Fußabdruck.

So wird das nichts. Nur noch Dummköpfe glauben, dass die Menschen keine Schuld am Klimawandel haben. Aber im Kampf gegen die Erderwärmung ist die Zahl der Bremser unter den gut informierten Politikern so groß, dass die Weltklimakonferenz nur eine lächerliche Erinnerung an die vereinbarten Klimaschutzziele zustande bringt. Das hat nichts mit Verantwortung zu tun.