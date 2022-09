Weltkindertag : Familienministerin drängt auf Kinderrechte im Grundgesetz

Analyse Berlin Anlässlich des Weltkindertages wollen der Kinderschutzbund und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) auf die Gewalt gegen Kinder aufmerksam machen – vor allem auf emotionale Misshandlung. Doch Paus will Kinderrechte nicht nur am Weltkindertag thematisieren.

Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. So steht es im Bürgerlichen Gesetzbuch. Körperliche Gewalt gegen Kinder wird in der Gesellschaft deshalb rigoros abgelehnt. Und dennoch sind eine erhobene Hand oder Sätze wie „Stell dich nicht so an“ keine Seltenheit. Obwohl sie keine sichtbaren Spuren hinterlassen, können Kinder Wunden von dieser emotionalen Form der Gewalt davontragen, wie der Kinderschutzbund und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) am Dienstag betonten. Anlässlich des Welterkindertages präsentierten sie in Berlin die Aufklärungskampagne „Gewalt ist mehr, als Du denkst“, mit welcher der Kinderschutzbund ein Bewusstsein für psychischen Missbrauch schaffen will.