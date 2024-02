Das Gewissen der Menschheit Hamas-Terror und Gazakrieg vor den Weltgerichten

Zwei Weltgerichte tagen in der niederländischen Stadt Den Haag – das eine im prunkvollen, historischen Friedenspalast und das andere in einem modernen Gebäudekomplex mit Glasfassade. Im Friedenspalast hat der Internationale Gerichtshof (IGH) seinen Sitz, der als höchstes Gericht der Vereinten Nationen über Konflikte zwischen Staaten entscheidet. Knapp drei Kilometer weiter befindet sich der Internationale Strafgerichtshof, der über Personen richtet, die verantwortlich sind für schwerste Verbrechen, die so grauenhaft sind, dass sie die gesamte internationale Gemeinschaft betreffen.