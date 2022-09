Forderung des Welternährungsprogramms : Milliardäre sollen Düngemittelversorgung sichern

New York Chef Beasley, Chef des Welternährungsprogramms, spricht von einer bedrohlichen Lage für die Welt. In der Düngemittelkrise müsse jetzt gehandelt werden, um die Ernährung im kommenden Jahr zu sichern. Dabei sollen vor allem Milliardäre und die Golfstaaten helfen.

Der Direktor des Welternährungsprogramms (WFP) hat Geldgeber weltweit zu großzügigen Spenden aufgerufen, um eine Krise in der Versorgung mit Düngemitteln zu bewältigen. So könne eine weit verbreitete Nahrungsmittelknappheit im kommenden Jahr verhindert werden, sagte der WFP-Exekutivdirektor David Beasley der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag. Er richtete seinen Aufruf besonders an die Golfstaaten und Milliardäre, die auf Profite von wenigen Tagen verzichten sollten.