Medienbericht Wegen Lieferengpässen – Weltärztebund fordert europäische Medikamentenreserve

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, fordert angesichts des Medikamentenmangels eine EU-weite Arzneimittelreserve. Eine solche Verpflichtung für die Pharmaindustrie könne von Staat und Ärzteschaft „überwacht und gemanagt“ werden, sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag). Kinderärzte aus verschiedenen europäischen Ländern hatten am Wochenende in einem Offenen Brief ihre Gesundheitsminister zum Handeln aufgefordert. Sie sehen durch die Engpässe die Versorgung von Kindern und Jugendlichen gefährdet.