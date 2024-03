AfD-Prozess Lähmende Spielchen der AfD

Immer wieder neue Anträge stellen, immer wieder versuchen, die Öffentlichkeit aus dem Gerichtssaal zu verweisen, neue Zeugen aufrufen – mit solchen Methoden hat die AfD die mündliche Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster in die Länge gezogen. So sehr, dass das Gericht auch nach den angesetzten zwei Verhandlungstagen kein Urteil sprechen konnte. Der Verfassungsschutz darf die AfD nun vorerst weiter als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen, denn das Berufungsverfahren der Partei gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz ist vorerst ohne Ergebnis. Wann der Prozess fortgesetzt werden kann, ist noch nicht klar. Aber diese Folge der Verzögerungstaktik ist zweitrangig. Der AfD geht es um etwas anderes: Die Partei will die Justiz vorführen. Gerichte sollen als lahme Apparate erscheinen, die an ihrem eigenen Regelwerk ersticken, in Papierkram untergehen – und der AfD nichts anhaben können. Seht her, so ist Deutschland, soll das zeigen: Wir tanzen den Gerichten auf der Nase herum.