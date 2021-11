Kullern auch Merkel beim Zapfenstreich die Tränen? : Deep Purple, Sinatra und die Knef

Analyse Berlin Gerhard Schröder wünschte sich „My Way“, Karl-Theodor zu Guttenberg „Smoke on the Water“ und die Kanzlerin lässt jetzt „rote Rosen regnen“ - die Musikwünsche für den Großen Zapfenstreich der Bundeswehr sind alles andere als bedeutungslos.

Am Donnerstagabend wird sich die Bundeswehr von Angela Merkel mit dem Großen Zapfenstreich verabschieden. Ihre Minister sind dabei, der Bundespräsident kommt, alles in allem werden im Hof des Bendlerblocks, dem Berliner Dienstsitz des Verteidigungsministeriums, 200 Gäste unter strengen Corona-Auflagen erwartet. Die Kanzlerin wird noch eine kurze Ansprache halten, dann geht‘s los.

Während der Serenade erklingen die Titel, die sich der oder die zu Ehrende gewünscht hat. Merkel hat sich demnach für den Hildegard-Knef-Klassiker „Für mich soll's rote Rosen regnen“ entschieden. Außerdem soll der DDR-Hit „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen und das Kirchenlied „Großer Gott, wir loben dich“ gespielt werden - Merkel ist Tochter eines Pfarrers. Schon immer ist die Auswahl politisch gedeutet worden. Oder es wurde damit bewusst ein Zeichen gesetzt. Über Merkels Botschaften ist nichts bekannt. Womöglich will sie mit den Titeln eine Brücke zwischen Ost- und West schlagen; vielleicht liegen ihr die Lieder einfach nur am Herzen und sie möchte sich nach 16 Jahren anstrengender Kanzlerschaft selber mit „roten Rosen“ belohnen. Keiner weiß es genau. Wird Merkel gerührt sein? Von der Musik, der Abendstimmung, den Fackeln, dem endgültigen Abschied? Man wird es sehen. Das Fernsehen überträgt live.

Dazu passt, was Helmut Kohl, Schröders Vorgänger, in seinen Memoiren geschrieben hat: Er habe damals seine Gefühle beim Zapfenstreich nicht in Worte fassen können, so der CDU-Mann. Die Rührung sah man Kohl 1998 aber an. Für ihn wurde „Des Großen Kurfürsten Reitermarsch", der Choral „Nun danket alle Gott“ und Ludwig van Beethovens „Ode an die Freude“ gespielt. Titel, die zum Pfälzer passten. Kohl ließ seinerzeit die Bundeswehr vor dem Dom zu Speyer aufmarschieren. Der Stadt war er immer besonders verbunden.