Urteil zur Pflege-Impfpflicht : Welche Impfpflicht wann kommen könnte

Eine Person wird in einem Berliner Impfzentrum von einem Impfarzt gegen das Coronavirus geimpft. (Archiv) Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht abgelehnt, das umstrittene Gesetz hat weiter Bestand und kann greifen. Auch eine allgemeine Impfpflicht nimmt Formen an, die ersten Gesetzentwürfe liegen jetzt vor.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat das vorläufige grüne Licht der Karlsruher Richter für die weitere Umsetzung der Corona-Impfpflicht in sensiblen Einrichtungen begrüßt. Das Bundesverfassungsgericht setze die „richtige Priorität“, schrieb der SPD-Politiker am Freitag bei Twitter. „Der Geimpfte trägt ein minimales Risiko der Nebenwirkung. Damit schützt er Ältere und Kranke, die ihm anvertraut sind, vor Tod und schwerer Krankheit.“ Auch die jetzige Omikron-Variante sei eine Gefahr für diese Menschen.

Das von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz sieht vor, dass Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen und weiteren Einrichtungen bis 15. März Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen. Das Bundesverfassungsgericht hatte es in einer am Freitag bekannt gegebenen Entscheidung (Az. 1 BvR 2649/21) im Eilverfahren abgelehnt, die Vorschriften vorläufig außer Kraft zu setzen. Damit ist noch nicht über die vielen Verfassungsbeschwerden gegen die Teil-Impfpflicht entschieden. Die umfassende Prüfung steht noch aus. Dennoch steht der unter anderem von Bayern und anderen Ländern bemängelten Umsetzung nichts im Wege. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte angekündigt, die Impfpflicht de facto nicht anwenden zu wollen, bis der Bund Änderungen vorlegt.