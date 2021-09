Entwicklungsministerium : Welche Herausforderungen Gerd Müllers Nachfolger bevorstehen

Bonn/Berlin Klima- und Umweltschutz, Nothilfe und nachhaltige Landwirtschaft, Krisen- und Konfliktmanagement: Entwicklungspolitik hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Wie kann es nun weitergehen?

Lage in Afghanistan : Entwicklungsminister Müller will geplante Luftbrücke für Hilfslieferungen nutzen

Welche Rolle spielen diese und andere Themen bei der Bundestagswahl? "Entwicklungspolitik hat in den Parteien keine starke Lobby", stellt Imme Scholz vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn fest. In den Wahlprogrammen von Union, SPD, Grünen und FDP finden sich immerhin Überlegungen, die der Idee einer "Querschnittsaufgabe" nahekommen. Dabei gebe es aber wichtige Unterschiede, so Scholz.