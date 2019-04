Nach Festnahme in Schleswig-Holstein : Weitere Drohmail gegen Berliner Generalstaatsanwältin aufgetaucht

Nach Festnahme in Schleswig-Holstein

Der Bahnhof war nach einer Bombendrohung am 1.April gesperrt (Archivbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Berlin Nach der Festnahme eines Tatverdächtigen wegen einer Serie von E-Mails mit rechten Gewaltandrohungen ist erneut ein Drohschreiben aufgetaucht.

Dieses richte sich unter anderem an die Berliner Generalstaatsanwaltschaft, sagte ein Justizsprecher der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Zuvor hatte das ARD-Magazin "Kontraste" darüber berichtet. In der Mail droht eine unbekannte Gruppe dem Bericht zufolge mit der Entstehung einer neuen Terrorgruppe.