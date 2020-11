Afghanistan : Weitere Millionenhilfen aus Deutschland

Genf Deutschland will das von Gewalt, Dürren und der Coronavirus-Pandemie schwer getroffene Bürgerkriegsland Afghanistan wie bislang finanziell unterstützen.

Bundesaußenminister Heiko Maas kündigte bei der internationalen Geberkonferenz für Afghanistan einen Beitrag von „bis zu 430 Millionen Euro“ für das kommende Jahr an. „Wir wollen ein vergleichbares Niveau in den Jahren bis 2024 aufrechterhalten, wenn die Umstände dies erlauben“, sagte der SPD-Politiker via Videolink.