Treffen des „Weimarer Dreiecks“ Deutschland, Frankreich und Polen vereinbaren gemeinsame Agenda

Deutschland, Frankreich und Polen wollen bei weiteren Reformen der Europäischen Union vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik als Motor vorangehen. Die Außenminister der drei Länder vereinbarten dazu bei einem Treffen am Mittwoch eine „Weimarer Agenda“, wie die deutsche Chefdiplomatin Annalena Baerbock in der Thüringer Stadt mitteilte. Es gehe um einen „konkreten Arbeitsplan für ein stärkeres, geopolitischeres Europa“, sagte die Grünen-Politikerin. „Wir können uns keine Außenpolitik auf Autopilot mehr leisten“, ergänzte sie mit Blick auf die weltweiten Krisen.