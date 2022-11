Baum leuchtet täglich von 16 bis 20 Uhr : Weihnachtsbaum vor Kanzleramt verbraucht 287 Watt pro Stunde

Berlin Aufgrund der schwierigen Lage auf den Energiemärkten und im Zuge der allgemeinen Sparmaßnahmen wird der Weihnachtsbaum am Kanzleramt täglich nur vier Stunden lang leuchten.

„Der Weihnachtsbaum wird lediglich in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr beleuchtet sein“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt den Baum, der im Ehrenhof des Kanzleramts aufgestellt wird, am kommenden Donnerstag entgegen. Zum Stromverbrauch des mit 4920 Leuchtdioden geschmückten Baumes sagte Hebestreit, dieser betrage 287 Watt pro Stunde.