Weihnachtsstress Millionen Pakete sind schon verschickt - und es werden noch mehr

In keinem anderen Monate dürften so viele Pakete von Unternehmen und Bürgern auf den Weg gebracht werden wie im Dezember. In der diesjährigen Weihnachtszeit sind nach Angaben des Marktführers DHL bereits millionenfach welche verschickt worden. DHL-Sprecherin Sarah Preuß sagte unserer Redaktion: „Die Sendungsmengen bewegen sich bei uns seit etwa zwei Wochen auf einem sehr hohen Niveau.“