Zwischen den Jahren Warum die Weihnachtsruhe schön, aber auch trügerisch ist

Die Energiekrise dauert weiter an, Gasspeicher leeren sich derzeit schneller als es Politik, Gesellschaft und Wirtschaft Recht sein kann. Die Corona-Krise in den Krankenhäusern wurde von einer Notstandssituation in den Kinderkliniken abgelöst. Die Situation ist mehr als dramatisch. Wenn Kinder nicht gerettet werden können in diesem reichen Land, dann stimmt etwas ganz und gar nicht.