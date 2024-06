AfD-Chefs Weidel möchte nicht auf Chrupalla verzichten

Beim Parteitag am Samstag und Sonntag in Essen steht die Neuwahl des AfD-Vorstandes an. Dass Weidel und Chrupalla nach zwei Jahren an der Spitze der AfD weitermachen wollen, war bekannt. Gegenkandidaten haben sich bisher nicht öffentlich in Stellung gebracht. Theoretisch möglich ist aber auch, dass sich die Delegierten dafür entscheiden, die AfD künftig von nur noch einer Person führen zu lassen. Beim vergangenen Parteitag in Riesa vor zwei Jahren war die Satzung entsprechend geändert worden.