EU-Mitgliedschaft Weidel sieht Brexit als „Modell für Deutschland“

AfD-Chefin Alice Weidel hat den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union in einem Interview als „absolut richtig“ und als „Modell für Deutschland“ bezeichnet. Sollte ihre Partei in die Regierung kommen, wolle sie eine EU-Reform anstreben, um deren „Demokratiedefizit“ aufzulösen, sagte Weidel in einem auf Englisch erschienenen Interview mit der Londoner „Financial Times“ (Montagsausgabe). Wenn diese Reform nicht möglich sei, solle die Bevölkerung in einem Referendum über Deutschlands Verbleib in der EU entscheiden, so Weidel.