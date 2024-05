Wiedereinführung der Wehrpflicht Ein Dienst an der Gesellschaft

Und das nicht nur bei der Bundeswehr. Denn eine Verweigerung wäre nach wie vor möglich. Dann heißt es eben Zivildienst. Auch in der Pflege, in Kitas und in Altenheimen wird Personal dringend gesucht. Wird die Wehrpflicht als Dienst an der Gesellschaft auf alle Geschlechter ausgeweitet, ist sogar das Argument der sozialen Ungerechtigkeit vom Tisch. Junge Menschen würden sich für einen festgelegten Zeitraum in unterschiedliche Berufsfelder ausprobieren und unter Umständen unvorhergesehene, berufliche Leidenschaften entwickeln. So könnte die Wehrpflicht für künftige Generationen ein wichtiger Teil in der Persönlichkeitsentwicklung werden.