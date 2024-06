Keine Rückschritte Wenn schon Wehrpflicht, dann für alle Geschlechter

Verteidigungsminister Boris Pistorius führt einen neuen Wehrdienst ein. Zumindest für die Männer. „Man muss davon ausgehen, dass Russland ab 2029 militärisch in der Lage seien wird, einen Nato-Staat anzugreifen“, sagte er am Mittwoch. Damit es so weit gar nicht erst kommt, soll es mehr Soldaten geben. Ab 2025 sollen alle 18-Jährigen einen Fragebogen ausfüllen, um zu einer Musterung eingeladen werden zu können. Verpflichtend ist das allerdings nur für Männer. Frauen dürfen ihn zwar freiwillig auch ausfüllen, doch Artikel 12a im Grundgesetz sieht vor, dass nur Männer zum Dienst in den Streitkräften verpflichtet werden können.