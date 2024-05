Neues Wehrdienst-Modell Pistorius will Pläne nach der Europawahl präsentieren

Mit Blick auf den Zeitplan musste der Minister bereits Abstriche machen. Eigentlich wollte Pistorius bereits im Mai mit seinem Konzept an die Öffentlichkeit gehen – die Zeit drängt schließlich, da man in Deutschland, Europa und der Nato nicht ausschließt, dass Russland in den kommenden Jahren zu einem Schlag gegen Nato-Verbündete bereit wäre. Doch nach Informationen unserer Redaktion aus Parteikreisen besteht in der SPD Interesse daran, dass Pistorius die Wehrdienst-Pläne erst nach der Europawahl (9. Juni) vorstellt. Dem Vernehmen nach soll dies nun am 12. Juni geschehen, auch wenn offen ist, ob der Zeitplan noch zu halten sein wird. Denn in den vergangenen Tagen ist bereits viel über die vermeintlichen Pläne von Pistorius berichtet worden. Der Minister könnte sich nun gezwungen sehen, früher in die Offensive zu gehen – und einige Meldungen richtig zu stellen.