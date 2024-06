Bundeswehrreform Wehrpflicht für Frauen? Das ist nicht gerecht

Die Wehrpflicht ist ein heikles Thema. Sie zwingt Bürger dazu, ihren Beitrag zur Gemeinschaft des Staates in Form von Lebenszeit statt mit Geld zu leisten. Im extremsten Fall setzt der Wehrpflichtige sogar sein Leben für die Gemeinschaft ein. Der Vorschlag von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat deshalb die Pflicht zunächst nur auf die Teilnahme an der Fragebogenaktion und an der Musterung bezogen. Und sie gilt nur für Männer.