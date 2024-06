Mit Fragebögen mehr Nachwuchs für die Bundeswehr finden Das sind Pistorius‘ Pläne für einen neuen Wehrdienst

Allen jungen Männern und Frauen im Alter von 18 wird frühestens im kommenden Jahr ein Online-Fragebogen geschickt. Der Minister geht davon aus, dass jedes Jahr 400.000 junge Männer dieses Lebensalter erreichen. Sie werden gefragt, ob sie bereit sind, Soldat zu werden. Weitere Fragen drehen sich um die Selbsteinschätzung in Sachen Fitness oder Motivation. Möglich wäre etwa eine Beurteilung auf einer Skala von 1-10. Diejenigen, deren Antworten am besten den Kriterien der Bundeswehr entsprechen und die am meisten Interesse zeigen, sollen zur Musterung eingeladen werden. Ausgewählt werden sollen am Ende diejenigen, die am motiviertesten, am fittesten und am geeignetsten sind.