Verpflichtendes Dienstjahr „diskussionswürdig“ Wehrbeauftragte Högl für Musterung aller jungen Männer und Frauen

Die Wehrbeauftragte mahnte insgesamt mehr Anstrengungen an, um genug Personal für die Bundeswehr zu gewinnen. „Auch nach Ende des Krieges in der Ukraine müssen wir gegen die Gefahr eines Aggressors, sei es Russland oder jemand anderes, gewappnet sein“, sagte sie in dem am Freitag veröffentlichten Interview. Deutschland werde weiter „internationales Krisenmanagement“ betreiben müssen. „Deshalb müssen wir jetzt in die Personalgewinnung investieren. Das ist noch wichtiger als die Herausforderung beim Material.“