Eva Högl, Wehrbeauftragte des Bundestages „An den Spielen sieht man, was es heißt, Soldatin oder Soldat zu sein“

Interview | Berlin · Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, über Zeitenwende, Nachwuchsprobleme, Zwei-Prozent-Ziel, Ausrüstung, Dienst an der Gesellschaft und die Invictus Games, die am Samstag in Düsseldorf beginnen.

09.09.2023, 07:41 Uhr

Das sind die Sportarten der Invictus Games Düsseldorf 2023 29 Bilder Foto: Invictus Games Foundation

Von Holger Möhle Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro

Frau Högl, an diesem Samstag starten die „Invictus Games“ in Düsseldorf. Ist die Wehrbeauftragte des Bundestages selbst als Zuschauerin dabei? Hier geht es zur Bilderstrecke: Sportarten der Invictus Games Düsseldorf 2023