Högl nennt Aussetzung „Riesenfehler“ : Kommt die Wehrpflicht zurück?

Berlin 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Die neue Wehrbeauftragte Eva Högl hat nun eine Debatte über die Wiedereinführung angestoßen. Hintergrund sind rechtsextremistische Vorfälle in der Bundeswehr.

Auf die Nachfrage, ob sie für die Wiedereinführung sei, antwortete die Sozialdemokratin: „Natürlich müssen wir das Problem der Wehrgerechtigkeit im Auge behalten. Es tut der Bundeswehr jedenfalls sehr gut, wenn ein großer Teil der Gesellschaft eine Zeit lang seinen Dienst leistet. Das erschwert es auch, dass sich Rechtsextremismus in der Truppe breit macht. Ich möchte darüber im nächsten Jahr intensiv diskutieren.“ Dann ist die Aussetzung der Wehrpflicht zehn Jahre her. Ob es für die Rücknahme der Entscheidung eine politische Mehrheit gibt, „das wird sich am Ende der Debatte zeigen“, sagte Högl.

In der Linksfraktion stieß Högl mit ihrem Vorstoß auf energischen Widerspruch. „Rechtsextremistisches Gedankengut und rechtsterroristische Gewaltfantasien in der Bundeswehr stehen nicht kausal mit dem Ende der Wehrpflicht in Zusammenhang, sondern mit einer Kultur in der Bundeswehr, die dies über Jahrzehnte zugelassen und toleriert hat“, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.