Kai Wegner gewählt So eben noch die Kurve gekriegt in Berlin

In Berlin jedenfalls sind die Probleme riesig. In der Bildung, bei der Integration, in der Verwaltung und vor allem im Verkehrsbereich. Es gibt unglaublich viel zu tun, viele Aufgaben sind zu lösen. Wegner und die GroKo müssen nach dem verkorksten Auftakt jetzt erst recht liefern, um die Kritiker zu besänftigen. Vor allem aber, damit Berlin endlich besser wird.