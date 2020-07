Lobbyismus-Vorwürfe : Amthor meldet sich per Instagram zurück und will Vertrauen zurückgewinnen

CDU-Politiker Philipp Amthor ist wegen Lobbyismus-Vorwürfen in die Kritik geraten (Archivfoto). Foto: dpa/Jens Büttner

Schwerin CDU-Politiker Philipp Amthor war wegen seiner Lobbyarbeit in die Kritik geraten. Mit einem Posting in den Sozialen Medien meldet sich der Bundestagsabgeordnete. In seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern haben er sich „viele Gedanken“ gemacht.

Der wegen Lobbyismus-Vorwürfen in die Kritik geratene Philipp Amthor (CDU) will das verloren gegangene Vertrauen mit Sacharbeit im Parlament zurückgewinnen. „Enttäuschten Erwartungen werde ich mit starkem Einsatz begegnen - gewohnt leidenschaftlich für meinen Wahlkreis, in den ich Euch ab Anfang August wieder mitnehmen werde“, schrieb der Bundestagsabgeordnete am Mittwoch in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram. Zuvor hatte der „Nordkurier“ darüber berichtet. Nach dem Ende der Sitzungszeit im Bundestag habe er sich in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern viele Gedanken gemacht.

Amthor war wegen seiner Nebentätigkeit und Lobbyarbeit für das US-amerikanische IT-Unternehmen Augustus Intelligence stark in die Kritik geraten. Der 27-Jährige bezeichnete die Tätigkeit inzwischen als Fehler und hat die Zusammenarbeit nach eigenen Angaben beendet. Die ihm eingeräumten Aktienoptionen habe er zurückgegeben. Amthor gab auch seine stellvertretende Mitgliedschaft im Amri-Untersuchungsausschuss auf.

