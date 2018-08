Wegen Dürre: 75 Prozent Minus bei Maisernte in NRW

Berlin Der Jahrhundertsommer hat vielen Landwirten im bevölkerungsreichsten Bundesland die Ernte vermiest. Vor allem Mais- und Kartoffelpflanzen konnten bei hohen Temperaturen und wenig Niederschlag in NRW kaum gedeihen.

Bei der Bemessung der Schäden kommt es darauf an, ob sie in diesem Jahr „nationales Ausmaß“ erreicht haben. Nur wenn diese Einstufung erfolgt, könnte neben den eigentlich zuständigen Ländern auch der Bund Nothilfe leisten. Zuletzt war das in dem ebenfalls extrem heißen Sommer 2003 der Fall. „Man ruft keinen nationalen Notstand nach dem Gefühl aus und auch nicht nach subjektiven Prognosen, sondern nach validen Daten“, sagte Klöckner am Montag in Berlin. Die validen Daten werde sie am Dienstagabend ausgewertet haben. Die Länder hatten dem Ministerium zum Teil nicht ganz vergleichbare Zahlen geliefert. Zudem müssten etwa auch Mehrerlöse etwa beim Weizen verrechnet werden. „Und dann schaue ich mir an, wie die Lage ist, und werde auch mit dem Bundesfinanzminister sprechen, sollte es dazu kommen müssen“, kündigte Klöckner an.