WDR-Projekt #heimatland: Kennen Sie Neonazis, Herr Gauland?

Düsseldorf Im Rahmen seines Docupy-Projekts widmet sich der WDR dem Thema Heimat und Identität. Jetzt sollten Bürger aus Chemnitz und Politiker eine einfache Frage beantworten: Begegnen Sie im Alltag Neonazis?

Dabei fallen die Antworten unterschiedlich aus. Einige Befragten geben an, sie könnten Neonazis nicht an Äußerlichkeiten erkennen. Andere begegnen ihnen in Chemnitz fast täglich und fühlen sich bedroht. Auch bei den Politikern fallen die Antworten höchst unterschiedlich aus. Hier geht es zum Video.