Trotz Abgang nach Berlin : „Laschi“ bleibt WDR-Comedy erhalten

Köln Auch nach seinem Abgang als Ministerpräsident bleibt Armin Laschet den Fans der beliebten Radio-Comedy „Laschi und Lauti“ auf WDR2 erhalten.

„Das Publikum mag die Protagonisten offenbar unabhängig von den Posten der Vorbilder in der Politik“, so die WDR-Sprecherin. Wie im echten Leben könne es in der WG aber noch Wechsel geben, so dass zum Beispiel „Scholzi“, „Lindi“ oder „Baerbocki“ dazukommen könnten. „Wir warten gespannt auf den Abschluss der Koalitionsverhandlungen“, hieß es beim WDR.