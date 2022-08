„Waschlappen“-Debatte : Warum sich Astronaut Maurer nach der ersten Dusche übergeben musste

Osnabrück/Berlin Hilft weniger Duschen beim Energiesparen? Matthias Maurer stand als Esa-Raumfahrer rund sechs Monate lang nicht unter einem Wasserstrahl. Dann kehrte er zurück und duschte - und das war alles andere als entspannend.

Waschlappen oder Dusche ? Was in Zeiten von Gasknappheit und steigenden Preisen mancherorts heiß diskutiert wird, war für Matthias Maurer zwangsweise ein halbes Jahr lang kein Thema. Rund sechs Monate lang konnte der Saarländer nicht duschen und musste stattdessen ein seifehaltiges Tuch benutzen - quasi von Berufs wegen: Maurer umrundete von November 2021 bis Mai 2022 die Erde in der Internationalen Raumstation ISS. Auf dem Außenposten der Menschheit gibt es zwar viele moderne Forschungsplätze - aber keine Dusche.

„Was mich gewaltig stört, ist das Wort “wir„, das ich immer wieder höre, ob in Waschlappen- oder Schweinehund-Appellen. Das “wir„ suggeriert, wir seien ein Land von 83 Millionen Menschen, die alle in üppigen Verhältnissen leben“, sagte Kühnert der „NOZ“. „Dabei kommen sehr, sehr viele Menschen so gerade über die Runden. Politische Verantwortungsträger sollten deshalb bei ihren Formulierungen sehr genau unterscheiden, an wen sie sich richten.“