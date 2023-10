Zukunft der Bundesinnenministerin Was wird aus Nancy Faeser nach dem Hessen-Debakel?

Für Wahlverlierer sind diese Termine nie dankbar, montags nach der Schlappe vom Wochenende auf der Bühne in der Parteizentrale in Berlin stehen zu müssen. Nancy Faeser, die in Hessen am Sonntag krachend mit dem Vorhaben gescheitert war, CDU-Ministerpräsident Boris Rhein in der Staatskanzlei in Wiesbaden zu beerben, versuchte sich das Debakel nicht anmerken zu lassen. Sie hatte mit den Sozialdemokraten das historisch schlechteste Ergebnis eingefahren, war hinter der AfD auf Rang drei gelandet.