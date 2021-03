Unionsaffären : Was und wer hinter der „Aserbaidschan-Connection“ steckt

Was und wer hinter der „Aserbaidschan-Connection“ steckt

Aserbaidschan gehört zu den Top-Ten-Erdöllieferländern Deutschlands, die diplomatischen Beziehungen werden als gut bezeichnet. Und doch gibt es auch zwielichtige Aspekte im Verhalten von Unionspolitikern zu dem autoritär regierten Land. Im Fokus: Ein ehemaliger Staatssekretär.

Wenn es um die Beziehungen zwischen Deutschland und Aserbaidschan geht, sind schnell Milliarden-Summen im Spiel. Das Land ist nach Auskunft des Auswärtigen Amtes der wichtigste Wirtschaftspartner im Kaukasus. Vor allem Erdöl liefert die ehemalige Sowjetrepublik, die inzwischen auch Vorräte im Kaspischen Meer erschlossen hat. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel vor gut zwei Jahren nach Baku reiste, ging es vor allem um eine Ausweitung der Geschäfte: Aserbaidschan soll die Abhängigkeit von russischem Erdgas in den europäischen Ländern verringern. Allerdings stoßen noch so lebhafte wirtschaftliche Beziehungen auf ein menschenrechtliches Problem: Ilham Alijew regiert sein Land autoritär. Gegner und Journalisten landen oft in Haft.