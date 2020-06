„Was nun, Frau Merkel?“ im ZDF : Die Corona-Last und das Seufzen der Kanzlerin

Angela Merkel in einer „Was-nun“-Sendung mit Bettina Schausten und Peter Frey vom ZDF aus dem November 2017. Foto: ZDF/Thomas Kierok

Berlin Routiniert blockt die Kanzlerin in der ZDF-Sendung „Was nun, Frau Merkel“ alle Fragen ab, deren ehrliche Beantwortung Wirbel auslösen würde. Doch sie lässt durchblicken, wie schwer die Krise auch auf ihr lastet.

An den Fragen lag es nicht, dass die ZDF-Sendung „Was nun, Frau Merkel?“ am Donnerstagabend nicht in die Geschichtsbücher eingeht. Ob die Kinder und Enkel die Zeche für ihre Corona-Politik und die riesige Verschuldung zahlen, will Chefredakteur Peter Frey wissen. Die Kanzlerin beteuert, dass der mutige Schritt nötig sei, um mit der größten Krise der Nachkriegsgeschichte umzugehen. Ob die vielen Milliarden ohne Klimaschutzauflagen nicht eine Mogelpackung seien, fragt die stellvertretende Chefredakteurin Bettina Schausten. Merkel verneint und bekundet ihr Vertrauen in die Entscheidungskraft der Menschen, die sich ein Fahrrad, ein E-Fahrzeug oder eben auch ein „anderes Auto“ kaufen könnten. Und schließlich beharken die beiden Top-Journalisten die Weltpolitikerin Merkel, doch ein paar klare Worte zu Donald Trumps Rolle in den Unruhen nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd zu sagen. Sie sagt sie nicht. Nur, dass Trumps Politikstil ein „kontroverser“ sei.

Am klarsten noch ist sie am Schluss, als das durch die Medien und durch die Berliner Politzirkel geisternde Thema von der fünften Amtszeit Merkels angesichts der Corona-Bedrohungen angeschnitten wird. Fast belustigt tritt sie das Gerücht entschieden aus. „Na aber“, sagt sie. Und beteuert: „Nein, wirklich nicht.“ Der Entschluss, 2021 nicht erneut anzutreten sei und bleibe „ganz fest“. Genauso fest entschlossen ist sie, dass ihr Urlaubsziel in diesem Jahr jedenfalls Deutschland sein werde.

Nach mehr als drei Jahrzehnten in der Spitzenpolitik hat sich die Kanzlerin daran gewöhnt, selbst bestimmen zu können, wie viel sie über ihre Beweggründe und Gefühle rauslässt. Dass sie sich über das forsche Vorgehen einiger Ministerpräsidenten geärgert hat, wurde aus einer vertraulichen Sitzung der CDU-Spitze kolportiert. Im Fernsehen hört sie die Frage erneut - und geht forsch darüber hinweg. Sie lässt sich nur zu dem Bekenntnis verleiten, dass sie „unruhig“ werde, wenn „Menschen“ glaubten auf Abstandsregeln verzichten zu können. Auch das Wort „Angst“ lässt sie für sich nicht gelten, wenn es um die Frage geht, dass Deutschland von einer zweiten Corona-Welle vielleicht noch härter getroffen werden könnte und dann nichts mehr habe, um nachlegen zu können. Sie sei „unglaublich aufmerksam“ sagt Merkel an dieser Stelle.