Erschreckende Ergebnisse Was nach dem Pisa-Schock diskutiert werden müsste

Nun sind die Pisa-Ergebnisse raus, Deutschland ist erschreckt darüber, wie schlecht es in der Bildung läuft – und der Alltag an den Schulen geht weiter. Natürlich ist das so, Alltag hat seine eigene Behäbigkeit, das Leben geht weiter. Doch das Pisa-Desaster wirft ein Schlaglicht darauf, wie sehr sich Debatten gerade an einzelnen Themen festhaken. Viele Kommunen sind bei der Integration von Migranten am Limit, darum wird über Abschiebung und Abschottung geredet. Das ist verständlich, greift aber zu kurz. Der Fachkräftemangel macht ja längst an allen Enden deutlich, dass Deutschland zwei Dinge braucht: fitte Kinder, die in einem möglichst voraussetzugsfreien Schulsystem ihr Potenzial entfalten können, und gut gemanagte Zuwanderung. Beides bringt die nötige Erneuerungskraft in eine alternde Gesellschaft, die vor extremen Herausforderungen wie dem Klimawandel steht.