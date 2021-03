Landtagswahl am 14. März : Was man über die Wahl in Baden-Württemberg wissen muss

Was man über die Wahl in Baden-Württemberg wissen muss

Landtagswahl am 14. März

Wahlplakate hängen in der Stuttgarter Innenstadt (Archivfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Stuttgart Mit Blick auf die Umfragen dürfte Winfried Kretschmann als grüner Ministerpräsident an der Macht bleiben. Und für welche Koalition könnte sich ein Wahlsieger entscheiden? Die Landtagswahl am kommenden Sonntag verspricht noch Spannung.

Jetzt gilt's. Nach einem wochenlangen Wahlkampf vor allem im Internet, über Videokonferenzen, auf Plakaten und hinter der Maske in der Fußgängerzone sind die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg gefragt. Die Umfragen sehen die Grünen vorne - aller Kritik an Impfstrategie und Schnelltests, unklarer Öffnungsperspektive und Lockdown zum Trotz. Möglich ist eine politische Richtungsentscheidung, wenn sich Grüne, SPD und FDP erstmals zu einer „Ampelkoalition“ zusammenraufen. Es könnte aber auch mit einer grün-schwarzen Koalition weitergehen.