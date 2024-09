Nach Brandenburg-Desaster für FDP Was macht Lindner im „Herbst der Entscheidungen“?

SPD-Chef Lars Klingbeil ermahnt die FDP am Montag wiederum, in der Ampel-Koalition zu bleiben. „Die sind gewählt, und die haben einen Job zu erledigen in diesem Land“, sagt Klingbeil in der Berliner Parteizentrale. „Und ich hoffe, dass niemand in der Koalition auf die Idee kommt, vor Verantwortung wegzurennen.“ Wegrennen vor Verantwortung sei für ihn immer die falsche Lösung. Die Ampel-Koalition müsse in den nächsten Wochen wichtige Dinge entscheiden. Es gehe um das Rentenpaket, aber auch um das Tariftreuegesetz und die Rettung Tausender Industriearbeitsplätze. Das Rentenpaket war in der Koalition eigentlich bereits vereinbart, wird aktuell aber von der FDP noch kritisch diskutiert.