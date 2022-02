Chaos um KfW-Förderung : Was jetzt bei der Förderung für klimafreundliches Sanieren und Bauen gilt

Berlin Der vorläufige Stopp der KfW-Förderung hat für Frust und Verwirrung gesorgt. Nach und nach legt die Bundesregierungen nun Anschlussprogramme auf. Energieeffiziente Sanierungen sollen bereits ab kommender Woche wieder gefördert werden können. Bei Neubauten wird es komplizierter, doch auch hier tut sich etwas.

Nicht ganz. Nach dem massiven Gegenwind einigten sich die zuständigen Ministerien auf eine Zwischenlösung. So können alle Anträge, die bis zum Förderstopp am 24. Januar eingegangen waren und die alten Förderkriterien erfüllen, noch beschieden werden. Dabei handelte es sich um rund 24.000 Anträge. „Der Bundesfinanzminister hat die bisherigen Fördertopf mit zusätzlich fünf Milliarden Euro verdoppelt, damit die bereits gestellten KfW-Anträge im Bereich energetisches Bauen und Sanieren abgearbeitet werden können“, sagte Sandra Weeser (FDP), Vorsitzende des Bauausschusses im Bundestag, unserer Redaktion. Die Lösung sei ein „ein fairer Kompromiss“ zwischen Bauherren und Steuerzahlern, so die FDP-Politikerin. Wirtschaftsminister Habeck sprach nach der Kompromissfindung von einer „rechtssicheren Lösung“. Er räumte aber auch ein, dass das Förder-Aus „kein politisches Glanzstück“ gewesen sei.

Die Bundesregierung will den Neubau von energieeffizienten Sozialwohnungen nun weiter fördern. Dafür will der Bund den Ländern eine Milliarde Euro bereitstellen, wie Bauministerin Klara Geywitz (SPD) am Donnerstag beim Wohnungsbau-Tag in Berlin ankündigte. Mit dem Geld soll der Bau von Sozialwohnungen nach dem Energiestandard EH55 gefördert werden. Zudem plant die Ampel plant eine Anschlussförderung für Neubauten nach EH40-Standard. Auch dafür ist eine Milliarde Euro befristet bis Ende dieses Jahres vorgehen. Im Anschluss soll es ein neues Förderprogramm für klimafreundliches Bauen geben, dessen konkrete Ausgestaltung noch offen ist. „Ich verstehe den Ärger von jedem Häuslebauer, der mit dem Geld kalkuliert hat. Aber es ist im Interesse von jedem Steuerzahler, dass Fördertöpfe auf einen gewissen Betrag gedeckelt sind“, sagte FDP-Baupolitikerin Weeser. Unabhängig davon soll ein Förderprogramm für den sozialen Wohnungsbau aufgesetzt werden.