Aufregung in der Hitze von Berlin : Was hinter Merkels Zitteranfall steckt

Berlin Eigentlich ist das Stehvermögen der Kanzlerin fast schon sprichwörtlich. Doch am Dienstag hat eine dramatisch wirkende Sequenz beim Antrittsbesuch des ukrainischen Präsidenten Fragen über Merkels Gesundheit aufgeworfen. Was genau war da passiert?

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kanzlerin mit derartigen Symptomen von Dehydrierung zu kämpfen hat - offensichtlich vergisst Merkel wie viele Menschen gelegentlich, genug zu trinken. Bei einem Besuch in Mexiko-Stadt im Juni 2017 macht ihr beim Empfang durch den damaligen Präsidenten Enrique Peña Nieto offensichtlich die Höhenluft in der auf über 2000 Metern liegenden Hauptstadt zu schaffen. Auch damals zittern Merkel beim Abspielen der Nationalhymnen deutlich sichtbar die Beine - bis sie zum Abschreiten der Ehrenformation losgehen kann. Auch damals wird Wassermangel als Erklärung genannt.

Anfang Dezember 2014 muss Merkel am Rand des CDU-Parteitags in Köln die Aufzeichnung eines ZDF-Interviews unterbrechen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagt damals: „Die Bundeskanzlerin fühlte sich einen Augenblick lang nicht wohl, hat dann etwas gegessen und getrunken und die Interviews anschließend fortgesetzt.“ Dabei ist Merkel ansonsten international bekannt für ihre robuste Gesundheit. Ihre Konzentrationsfähigkeit und ihr Durchhaltevermögen selbst bei extrem langen Nachtsitzungen wird weltweit gefürchtet. Nur Anfang 2014 muss die Kanzlerin nach einem Unfall beim Skilanglauf drei Wochen lang viel liegen - damals nimmt sie wenige Termine wahr und arbeitet von zu Hause aus.

Auf die Reporterfrage, ob sich die Bürger Gedanken über ihren Gesundheitszustand machen müssten, gibt sich die Kanzlerin entspannt. „Ich hab' inzwischen mindestens drei Gläser Wasser getrunken, das hat offensichtlich gefehlt. Und insofern geht es mir sehr gut“, versucht Merkel die Öffentlichkeit zu beruhigen. Auch Selenskyj beschwichtigt: „Was Frau Merkel anbelangt, so stand ich neben ihr. Und glauben Sie mir: Sie war in voller Sicherheit“, übersetzt die Dolmetscherin.

Es ist der Eisbrecher bei der ersten Begegnung von Merkel und Selenskyj, für das es keine guten Vorzeichen gab. Der frühere Komiker hat Mitte Mai Petro Poroschenko als Staatsoberhaupt abgelöst. Im ukrainischen Wahlkampf war Merkel Parteinahme für Poroschenko vorgeworfen worden, weil sie ihn eine Woche vor der Stichwahl in Berlin empfangen hatte, Selenskyj aber nicht. Aber auch dieses Problem räumt Selenskyj aus: „Das ist ja ihre Angelegenheit, ich verstehe das so, dass das normal ist. Aber auf höchster Ebene trifft sich Frau Bundeskanzlerin heute mit dem Präsidenten der Ukraine.“

Doch für die politischen Inhalte des Antrittsbesuchs interessiert sich in Deutschland nach dem Zitteranfall der Kanzlerin kaum jemand so richtig. Hat die Kanzlerin womöglich in ihrer letzten Amtszeit gesundheitliche Probleme? Hat sie sich in den vergangenen Jahrzehnten zuviel zugemutet, fragen sich viele, die ihr fast unmenschliches Arbeitspensum kennen.