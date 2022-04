Geflüchteter über Umgang mit Ukraine-Flüchtlingen : „Hilfsbedürftigkeit sollte entscheiden, nicht die Herkunft“

Düsseldorf 2015 flüchtete Soroush Farshbaf aus dem Iran nach Deutschland. Zwei Jahre dauerte sein Asylverfahren, heute lebt er in Erkrath, studiert Sozialarbeit und engagiert sich selbst für Geflüchtete – etwa aus der Ukraine. Ein Protokoll.

„Krieg ist das Schlimmste, was Menschen geschehen kann, das ruinöseste Schicksal für ein Land, darum freue ich mich aufrichtig über die große Hilfsbereitschaft für Ukrainer. Sie brauchen diese Hilfe, je niederschwelliger, desto besser. Ich selbst bin nicht vor Krieg geflohen, sondern aus politischen Gründen. 2015 bin ich von der Grenze erst nach Dortmund gebracht worden, dann in eine Erstaufnahmeeinrichtung in Oelde, von dort nach Erkrath. Mein Asylverfahren hat zwei Jahre gedauert. Ich habe in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt, mein Zimmer mit anderen Geflüchteten geteilt, das war eine belastende Zeit, manchmal schwierig auszuhalten. Ohne Privatsphäre bekommt man irgendwann „Kabinenfieber“. Leider habe ich Jahre gebraucht, um eine Wohnung zu finden, auch als ich schon anerkannter Flüchtling war. Selbst mit der Hilfe von Muttersprachlern bin ich sehr oft abgewiesen worden. Manche Leute haben gesagt, dass sie nicht an Geflüchtete vermieten wollen. Bei anderen hieß es, sie wollten keine Mieter, die Geld vom Jobcenter bekommen. Jetzt erlebe ich, dass Menschen in Erkrath freiwillig Wohnungen anbieten, aber nur Ukrainer aufnehmen möchten. Auch private Kitas bieten Plätze an – nur für Ukrainer. Für die Menschen aus den Kriegsgebieten freut es mich, denn sie haben Schlimmes durchgemacht, und jede Hilfe ist willkommen. Aber ich kenne auch Frauen aus Syrien oder Afghanistan, die seit Jahren keinen Sprachkurs besuchen können, weil sie keine Betreuung für ihre Kinder finden. Ich meine, die Hilfsbedürftigkeit sollte darüber entscheiden, wer welche Hilfe bekommt. Nicht die Herkunft. Freiwilligen Helfern kann und sollte man keine Vorschriften machen. Sie helfen, wem sie wollen. Frauen und Kinder sind vielen näher als zum Beispiel junge Männer, das war schon 2015 so. Darüber urteile ich nicht. Aber der Staat sollte keine Unterschiede machen. Dass das nun doch geschieht etwa beim Status für die Ukrainer oder bei Fragen wie der Arbeitserlaubnis, ist Geflüchteten aus anderen Regionen der Welt schwer zu erklären.

Von Anfang an habe ich versucht, meine Angelegenheiten selbst zu regeln, auch den „Papierkram“. Im Iran habe ich Jura studiert. Ich mag Gesetze, die Dinge müssen ihre Ordnung haben. Und je besser ich Deutsch gelernt habe, desto größer wurde in mir der Wunsch, anderen auf ihrem Weg zu helfen. In der Flüchtlingsunterkunft wurde ich zu einem Brückenbauer zu den Behörden gewählt. Und seit einigen Jahren engagiere ich mich im Freundeskreis für Flüchtlinge in Erkrath. Das tut mir gut. Ich bin von einem Hilfsbedürftigen zu einem Helfer geworden – ich glaube, das macht auch anderen Mut. Ich habe mich dann entschieden, Sozialarbeit zu studieren, weil ich anderen so auch professionell helfen kann. Ein komplettes Jurastudium in Deutschland habe ich aufgrund meines Altes nicht mehr für klug gehalten. Aber ich kann mir gut vorstellen, später mal in der Rechtsberatung für Geflüchtete zu arbeiten oder als interkultureller Berater. Ehrenamtlich mache ich diese Arbeit schon jetzt. Auch erste Ukrainer habe ich schon beraten. Es ist gut, wenn sie sich schnell zurecht finden. Lange in Unterkünften zu sitzen, ohne Beschäftigung zu finden, tut keinem Menschen gut. Vielleicht verändert die Aufnahme der Ukrainer auch langfristig etwas am deutschen Asylsystem.“