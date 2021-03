„Was für Arsch...“ : FDP-Kandidat verärgert Klimaaktivisten mit Mail-Fauxpas

Fridays for Future-Demo in Duisburg (Symbol-/Archivbild). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Stuttgart Falscher Adressat: Mit einer versehentlich weitergeleiteten Antwort hat der Stuttgarter FDP-Landtagswahlkandidat Thilo Scholpp den Groll von jungen Klimaaktivisten auf sich gezogen.

Die Stuttgarter Gruppe von Fridays for Future hatte Ende Januar Fragebögen zur Klimapolitik an die Direktkandidaten der Stuttgarter Wahlkreise geschickt. Die Antwort aus dem Büro Scholpp ließ nur vier Minuten auf sich warten, hatte es aber in sich: Statt einem ausgefüllten Fragebogen kam eine interne Reaktion von Scholpp an seinen Mitarbeiter zurück, versehentlich weitergeleitet an die jungen Klimaaktivisten. „FFF Fragebogen mit Deadline 3.2. was für Arsch ...“, schreibt Scholpp darin. „Sollen wir da ähnlich dem anderen antworten? Flapsig ...“