Nach Raketeneinschlag in Polen : Was es mit den Nato-Artikeln vier und fünf auf sich hat

Berlin Nach dem Raketeneinschlag in Polens Grenzgebiet zur Ukraine kommt die Nato zu einem Dringlichkeitstreffen zusammen. Die wichtigen Artikel vier und fünf des Bündnisvertrags ziehen dabei zunächst nicht. Wann das der Fall wäre und was daraus für Deutschland folgen würde – ein Überblick über die Geschehnisse.

Am Tag danach: Die Bundesregierung ist „bestürzt“ über den Raketeneinschlag auf polnischem Staatsgebiet an der Grenze zur Ukraine. Zwei polnische Staatsbürger kamen dabei ums Leben. Es ist nahe dran am Albtraum-Szenario der Nato: Dass der Westen in den russischen Krieg gegen die Ukraine hineingezogen werden könnte, weil Nato-Gebiet verletzt wird. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, sieht nach diesem Vorfall in Polen weiter Priorität, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf zu unterstützen. Denn sollte Putin am Ende mit seinem Feldzug in der Ukraine doch noch erfolgreich sein, könnte dies schwerwiegende Folgen haben -- auch für das Bündnis. Heusgen sagt unserer Redaktion: „Mit ihren anhaltenden Raketenangriffen auf die zivile Infrastruktur begeht Russland Kriegsverbrechen. Wir können das nicht schulterzuckend akzeptieren, müssen die Ukraine weiter militärisch unterstützen. Denn: Wenn Putin in der Ukraine erfolgreich ist, könnte er versucht sein, den Krieg tatsächlich in das Nato-Gebiet zu tragen.“