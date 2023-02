Ein Jahr Ukraine-Krieg Was die Zeitenwende mit dem Land gemacht hat

Olaf Scholz nimmt Platz. Der deutsche Kanzler setzt sich an den sechs Meter langen weißen Marmortisch. Ihm gegenüber der russische Präsident Wladimir Putin. Es ist Mitte Februar 2022 und es ist Scholz‘ bislang schwerste Reise in seiner noch jungen Amtszeit. Es sind Tage, die über Krieg und Frieden entscheiden. Nachdem US-Geheimdienste den Monat Februar als möglichen Angriffsmonat einer russischen Invasion in der Ukraine genannt haben, scheint der Besuch von Scholz im Kreml womöglich der letzte eines westlichen Politikers zu sein, der noch in Friedenszeiten stattfinden könnte. Putin sagt auf die Gretchenfrage, ob es einen neuen Krieg in Europa gebe: „Dazu, ob wir das wollen oder nicht: Natürlich nicht!“. Scholz reist nach Deutschland zurück, in der Hoffnung, zumindest eine Fortsetzung des Dialogs erreicht zu haben.