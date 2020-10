Jugendwort 2020 : Generation „lost“

Düsseldorf Das Jugendwort des Jahres 2020 legt nahe, dass junge Leute wegen der Pandemie wenig Lust auf Zukunft haben. Doch „lost“ zu sein, hat auch seine Reize. Das wussten schon die Romantiker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nun wäre es einfach, von der verlorenen Generation zu sprechen. Denn das Jugendwort des Jahres 2020 ist „lost“. 48 Prozent der Teilnehmer eines mehrstufigen Abstimmungsverfahrens im Internet stimmten für dieses Wort. Insgesamt beteiligten sich eine Millionen Nutzer an der durch den Verlag Langenscheidt angeregten Wahl. „Lost“ bedeutet verloren, und es ist die englische Kurzformel für einen Zustand, den im Moment nicht nur junge Menschen empfinden: Wer „lost“ ist, bewegt sich in einem wabernden Zwischenreich, das niemand überblickt. Er ist ahnungslos, unsicher, zögerlich, sieht am Horizont wenig Kontur, hat keine Idee von der Zukunft, lässt sich treiben im Ungefähren.

Sofia Coppola hat über diesen Zustand einen grandiosen Film gedreht, in dem zwei Menschen aus den USA in einem Hotel in Japan stranden. Dieses Hotel ist wie eine Blase westlichen Standards in der von Werbetafeln flimmernden japanischen Kultur. „Lost in translation“ heißt der Film und schon da ist das Lost-Sein eine auch reizvolle moderne Daseinsform, die sich dem Ungewissen hingibt, nichts will, die Verlorenheit schmerzlich auskostet, den Rückzug in den Nebel der Ahnungslosigkeit zelebriert. Moderne Romantik.

Ist eine Jugend, die „lost“ zu ihrem Wort macht, also eine verlorene Generation? Von einer Pandemie am Aufbruch in die weite Welt gehindert und ums wilde Partymachen mit anderen ihrer Generation gebracht? Tatsächlich hat Corona der Generation „lost“ etwas genommen, das unbedingt zum Jungsein gehört: die Unbeschwertheit. Wer jede Reise, jede Party, jeden Schritt vor die Tür mit den gerade gültigen Corona-Regeln abgleichen muss, verliert die Lust, einfach loszulaufen, Rucksack auf, raus ins Leben, sehen, was kommt.